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Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Ekrem Payan   | 11.02.2021
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı Fotoğraf: Faruk Küçük / AA

Şırnak

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Oğlu 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan Hamdiye Arslan, çocuğunu HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini belirterek, bu eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Çocuklarının HDP eliyle dağa kaçırıldığını ve onların elleriyle de geri gelmesini beklediklerini ifade eden Arslan, "Rabbim hakkımı yerde bırakmasın. Onlar kendi çocuklarını yurt dışında özel okullarda okuturken bizim gibi fakir insanların çocuklarını dağa kaçırıp kendilerine kurban ediyorlar. Onların çocukları öğretmen, doktor, memur olurken bizimkiler dağda. Kimsenin ölmesini istemiyoruz, artık anaların gözyaşları dinsin istiyoruz." diye konuştu.

Evladı 5 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek de oğlu Metin'in piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını anlattı.

Sağlığı elverdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe günü eylem yapacağını dile getiren Üstek, "Biz de eve giderken çocuklarımızı görmeyi isterdik ama görmeyince içimiz yanıyor, gözyaşlarımız sel oluyor. Neden çocuklarımızı bağrımızdan koparıp aldılar, ne hakları vardı?" dedi.

​​​​​​​HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

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