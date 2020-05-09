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Şırnak'ta terör mağduru 316 aile evlerine kavuştu

Şırnak'ta çekilen kurayla, terör mağduru 316 aile evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Ekrem Payan   | 09.05.2020
Şırnak'ta terör mağduru 316 aile evlerine kavuştu

Şırnak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terör mağdurları için merkez Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan konutların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçen hafta ertelenen kura çekimi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. 

Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 316 aile yeni evlerine kavuştu. Kura çekiminde, Kovid-19 önlemleri kapsamında görevliler eldiven ve maske taktı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, yapımı tamamlanan Yeni, Gazipaşa, Dicle, Aydınlıkevler ve İsmetpaşa mahallelerindeki konutların kurasının çekildiğini söyledi.

"Vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması ve konut sıkıntısını gidermek amacıyla müdürlüğümüzce belirlenen komisyonla kamera kaydı ve noter huzurunda kura gerçekleşti." diyen Ürper, 6 mahallede tamamlanan konutların 2 aya kadar tamamının kurasının çekileceğini bildirdi.

Ürper, şöyle devam etti:

"Daha önce çektiğimiz kuralardan geriye kalan konutların çekimini gerçekleştirdik. Bununla beraber 3 bin 894 konutun kurası çekilmiş oldu. Bundan sonra Bahçelievler Mahallesinde 2 etap ve Cumhuriyet Mahallesi'nin kuralarını haziran ve temmuz aylarında çekip inşallah bütün etapları teslim etmiş olacağız. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız bir hafta içerisinde taşınabilecekler. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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