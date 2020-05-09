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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek araçları sayacak sistemin kurulma çalışmaları sürüyor.

Tansel Parlak   | 09.05.2020
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor

Istanbul

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, planlı bakım çalışmalarına hız verdi. 

Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kuzey platformunda iş makineleriyle araç sayım sisteminin takılacağı TAK'ları kurmaya başladı.

Çalışmalar kurulumun bir an önce tamamlaması için gece gündüz sürüyor.

Çalışmalar sırasında ulaşım iki şeride düşürülerek, geçişler kontrollü sağlanıyor.

Köprüdeki çalışmaların bir hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

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