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Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada bir asker şehit düştü, bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekrem Payan   | 06.05.2019
Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Şırnak

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit düştü, bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 askerin şehit düştüğü Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürdürülüyor.

Akşam saatlerinde teröristlerle yeniden sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Operasyonda bir PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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