Dolar
27.24
Euro
28.81
Altın
1,911.78
ETH/USDT
1,587.90
BTC/USDT
26,277.00
BIST 100
8,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ’da DANONE Türkiye Medikal Beslenme Tesisi açılış töreninde konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da TCDD'nin 167. Kuruluş Yıl Dönümü dolaysıyla düzenlenen programda konuşuyor
logo
Gündem

"İnegöl Terkinler Çetesi" elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnegöl Terkinler Çetesi"nin çökertildiğini ve suç örgütü elebaşının yakalandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
"İnegöl Terkinler Çetesi" elebaşı yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde düzenlenen operasyonda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüphelinin yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"6 milyar lira değerinde gayrimenkule el konuldu. Organize suç örgütlerine karşı aralıksız mücadele etmeye kararlıyız. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyona ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Operasyonun detayları

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının takibi sonucunda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet ele geçirildi, 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da avcıların bitkin halde bulduğu Fransız kadın hastaneye kaldırıldı
Erzurum'da yabancı uyruklu kız arkadaşını cam parçasıyla öldüren kişi tutuklandı
Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğuna neden oldu
Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

"İnegöl Terkinler Çetesi" elebaşı yakalandı

"İnegöl Terkinler Çetesi" elebaşı yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde "yağma ve tefecilik" iddiasıyla 34 zanlı yakalandı

Bursa'da Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği "Planetary Congress" başladı

Bakan Kacır: Dünyanın teknolojik tekellere değil iş birliklerine ihtiyacı var

Bakan Kacır: Dünyanın teknolojik tekellere değil iş birliklerine ihtiyacı var
Ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi

Ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi
Bursa'da "renkli koşu festivali"

Bursa'da "renkli koşu festivali"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet