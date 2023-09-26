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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ’da DANONE Türkiye Medikal Beslenme Tesisi açılış töreninde konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da TCDD'nin 167. Kuruluş Yıl Dönümü dolaysıyla düzenlenen programda konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid Kandili Programı ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DANONE Türkiye Medikal Beslenme Tesisi açılış törenine katılacak.

(Kırklareli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Agro İş Forumu'nun açılışına, yuvarlak masa bakanlar toplantısına ve 27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin 167. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen İstanbulspor-Galatasaray maçı yapılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ikinci maçında Elazığ Atatürk Stadı'nda Litvanya'yı konuk edecek.

(Elazığ/19.00) (Fotoğraflı)

3- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları başlayacak. Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig ekiplerinin mücadele ettiği turun ilk gününde 5 maç yapılacak.

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasına Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Giresun/15.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbolda 27 Eylül Çarşamba günü Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento arasında yapılacak Erkekler Süper Kupa müsabakası öncesi iki takımın başantrenör ve takım kaptanları basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



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