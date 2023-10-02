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Dünya

AB: Aşırı sağ terörü Avrupa'da büyüyen bir tehlike

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa'daki aşırı sağcı grupların giderek artan şekilde terör tehlikesi arz ettiğini söyledi.

Selen Temizer  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
AB: Aşırı sağ terörü Avrupa'da büyüyen bir tehlike

Brüksel

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Johansson'un ev sahipliğinde, bundan sonra yıllık olarak düzenlenmesi planlanan "Terörün Finansmanıyla Mücadele Forumu"nun ilki Brüksel'de yapıldı.

Johansson, açılış konuşmasında terörün finansmanıyla mücadelenin dünya genelindeki ortaklarla çalışmayı gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı.

"Aşırı sağ terörü Avrupa'da büyüyen bir tehlike." ifadesini kullanan Johansson, "Aşırı sağcı, şiddet yanlısı aşırılıkçılar gün ışığında finansman topluyor, rock konserleri düzenliyor, ticari ürünler satıyor." diye konuştu.

Johansson, "Aşırı sağın nerede bitip terörizmin nerede başladığını belirlemenin" zor olduğuna işaret ederek, teröristlerin giderek daha fazla kripto para kullandığını, aynı zamanda sahte hayır kurumlarının arkasına saklandıklarını söyledi.

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