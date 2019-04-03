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Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta PKK mensubu 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

03.04.2019
Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak

Şırnak'ta 5 terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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