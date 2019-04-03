Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Şırnak'ta PKK mensubu 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak
Şırnak'ta 5 terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.