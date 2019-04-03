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Türkiye

Boyanarak satılmaya çalışılan 1 ton bozuk yer fıstığı imha edildi

Osmaniye'de boyanarak tekrar satılmak istenen bozulmuş 1 ton 150 kilogram yer fıstığı ele geçirildi, işletmeye 18 bin lira para cezası uygulandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 03.04.2019
Boyanarak satılmaya çalışılan 1 ton bozuk yer fıstığı imha edildi

Osmaniye

Osmaniye'de boyanarak satılmak istenen bozuk 1 ton 150 kilogram yer fıstığı ele geçirildi, işletmeye 18 bin lira para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı gıda kontrol görevlileri, Rızaiye Mahallesi'ndeki bir işletmede, bozuk yer fıstığının boyanarak satışa sunulduğu ihbarını aldı.

İşletmede yapılan denetimde, bozuk ve küflü yer fıstıklarının kavurma işlemi sırasında boyanarak paketlendiği ve satışa hazır hale getirildiği belirlendi.

Ele geçirilen 1 ton 150 kilogram yer fıstığı imha edildiği, işletmeye 18 bin 381 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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