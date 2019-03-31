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Sınır birliklerine komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Hüseyin Yıldız   | 31.03.2019
Sınır birliklerine komando takviyesi yapıldı

Hatay

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Birliklerin Kırıkhan'da son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Suriye sınırında bulanan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

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