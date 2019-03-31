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Ekipler kar ve tipide vatandaşları seçim merkezlerine ulaştırdı

Van'da ekipler, oy kullanmaya giderken kar ve tipide mahsur kalan vatandaşları oy kullanacakları seçim merkezlerine ulaştırdı.

Özkan Bilgin   | 31.03.2019
Ekipler kar ve tipide vatandaşları seçim merkezlerine ulaştırdı

Van

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için büyük çaba harcadı.

 

Vali Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Başkale ve Gürpınar ilçelerinin kırsal kesimlerinde oy kullanmaya giderken kar ve tipide araçlarında mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan jandarma, UMKE, AFAD, belediye ekipleri ve güvenlik korucuları, araçları bulundukları yerden çıkardı.

Ekipler, vatandaşları oy kullanacakları seçim merkezlerine ulaştırdı. 

Gevaş ilçesinde yaşlı ve hasta vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla oy kullanacakları okullara götürüldü.

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