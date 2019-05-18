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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Hüseyin Yıldız   | 18.05.2019
Sınır birliklerine komando sevkiyatı AA/Hüseyin Yıldız

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Takviye güçlerin Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

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