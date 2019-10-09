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TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüntüleri
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Türkiye

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

İzzet Mazi   | 09.10.2019
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor Fotoğraf: Abdulkadir Hüseyin Yıldırım / AA

Kilis

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden daha önce Kilis'e gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçe merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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