Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi
İstanbul'un Silivri ilçesinde sahil şeridinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi.
İstanbul
Silivri'de kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle deniz suyu yaklaşık 150 metre geri çekildi. Bu nedenle kum adası oluşurken, çöpler de ortaya çıktı.
Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Fırtına nedeniyle sahildeki bazı seyyar tezgahlar da devrildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.