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Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde sahil şeridinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi.

Uğur Samet Avcı  | 24.02.2019
Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi

İstanbul

Silivri'de kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle deniz suyu yaklaşık 150 metre geri çekildi. Bu nedenle kum adası oluşurken, çöpler de ortaya çıktı.

Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Fırtına nedeniyle sahildeki bazı seyyar tezgahlar da devrildi.

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