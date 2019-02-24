Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,328.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

  | 24.02.2019
Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak

Alınan bilgiye göre, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 6. Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca 2 gün önce başlatılan "Şehit Piyade Er İsmail Orcan Operasyonu" devam ediyor.

Raşin Pınarı mevkisindeki arazi arama tarama faaliyeti esnasında, PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanmış ve metallerle güçlendirilmiş, içerisinde bir kilogram patlayıcı olan piknik tüpü bulundu.

Alınan çevre güvenliğinin ardından patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve sığınak imha edildi

Şırnak'ın ileri gelen aileleri AK Parti'yi destekleme kararı aldı

Şırnak'ın ileri gelen aileleri AK Parti'yi destekleme kararı aldı

Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
PKK'lıların kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirildi

PKK'lıların kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirildi