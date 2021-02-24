Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi taramasında uzun namlulu silah ve şarjörü, AK-47 makineli tüfek ve şarjörü, tabanca, 71 fişek, el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt
Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökbudak köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan 2021-28 Operasyonu" düzenlendi.
Bu kapsamda yapılan arazi taramasında uzun namlulu silah ve şarjörü, AK-47 makineli tüfek ve şarjörü, tabanca, 71 fişek, el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.