Euro
8.77
Dolar
7.23
BIST 100
1,485.53
Altın
1,787.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Türkiye

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi taramasında uzun namlulu silah ve şarjörü, AK-47 makineli tüfek ve şarjörü, tabanca, 71 fişek, el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Fecri Barlık   | 24.02.2021
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökbudak köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan 2021-28 Operasyonu" düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan arazi taramasında uzun namlulu silah ve şarjörü, AK-47 makineli tüfek ve şarjörü, tabanca, 71 fişek, el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 698'e yükseldi
Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Rize'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle tedbirler yeniden ele alındı
İsrail Meclisi Kovid-19 aşısı yaptırmayanların bilgilerinin paylaşılmasını öngören tasarıyı onayladı
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'ye daha fazla aşı tedarik edilmesi çağrısı yaptı

Benzer haberler

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' yönelik operasyon: 14 gözaltı

Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Bir aydır Kovid-19 vakası görülmeyen Tillo ilçesinde tedbirler eksiksiz uygulanıyor

Bir aydır Kovid-19 vakası görülmeyen Tillo ilçesinde tedbirler eksiksiz uygulanıyor
MSB: PKK'nın Türk vatandaşlarını canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

MSB: PKK'nın Türk vatandaşlarını canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu