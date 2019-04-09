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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Fecri Barlık   | 09.04.2019
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. 

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor. 

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