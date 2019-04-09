Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.