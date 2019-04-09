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RTÜK'ten Dış Paydaş Anketi

RTÜK, faaliyetlerinin niteliğini vatandaşa yönelik anketle tespit edecek.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 09.04.2019
RTÜK'ten Dış Paydaş Anketi

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), faaliyet ve hizmetleri hakkında vatandaşın beklentilerine ilişkin değerlendirmelerini belirlemek amacıyla, "Dış Paydaş Anketi" hazırlandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "www.rtuk.gov.tr" internet adresine eklenen "RTÜK Dış Paydaş Anketi' bölümünü tıklayanlar, yöneltilen 10 soruyu yanıtlayacak.

RTÜK'ün faaliyet ve hizmetleri hakkında görüş ve beklentilere ilişkin değerlendirmeleri belirlemek amacıyla hazırlanan anket, vatandaşın kurul hakkındaki görüşlerini ifade edebileceği ve faaliyetlerin niteliklerini değerlendirebileceği sorulardan oluşuyor.

Anketin, iyileştirmeye açık alanların tespitine, var olan politikaların ve programların etkinliklerinin ölçümüne ilişkin katılımcıların yapacağı değerlendirmelerin daha etkin proje ve faaliyetlerin planlanmasına ışık tutacak.

Dış Paydaş Anketi'nden elde edilecek verilerin, beklentileri, talepleri ve şikayetleri analiz etmeye imkan sağlayacağı ve kurulun çalışmalarında yol gösterici olacağı belirtildi.

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