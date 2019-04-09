Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.42
Dolar
5.69
BIST 100
98,135.30
Altın
1,304.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Polisler meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı

Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında polis ve polis adayları meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı.

Yunus Hocaoğlu   | 09.04.2019
Polisler meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı

Erzurum

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında polis ve polis adayları meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı.

Palandöken ilçesindeki Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden meşalelerle harekete geçen polisler, teşkilatın kuruluşu olan 1845 yılına özgü kıyafetleri giyerek, at üstünde yürüyüşe katıldı.

Açtıkları büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyen polisler, yol boyunca vatandaşların alkış ve yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yürüyerek Yakutiye Kent Meydanı'na gelen polisler, vatandaşların arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin seslendirdiği marşlara eşlik etti.

Ellerinde yanan meşalelerle sıraya giren polisler, vatandaşlarla öz çekim yaptı.

Etkinlik, mehteran gösterisinin ardından sona erdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir

Benzer haberler

500 kadın polis adayı daha alınacak

500 kadın polis adayı daha alınacak

'Sıfır hatayla çalışmayı ilke edindik'

Ailenin 'Kader'i de evle birlikte yandı

Kadın cinayeti istatistikleri rapora yansıdı

Kadın cinayeti istatistikleri rapora yansıdı
Polisin gülen yüzünü radyo dinleyicisiyle buluşturuyorlar

Polisin gülen yüzünü radyo dinleyicisiyle buluşturuyorlar
Fidanlar şehitler anısına toprakla buluştu

Fidanlar şehitler anısına toprakla buluştu