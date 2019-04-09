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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır." dedi.

Tuğçenur Yılmaz   | 09.04.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır. Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "(ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi) Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar." ifadelerini kullandı.

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