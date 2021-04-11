Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Delta V Uzay Teknolojileri AŞ tesislerinde incelemelerde bulundu.
logo
Türkiye

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ahmet Güler   | 11.04.2021
Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Mersin

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Öğleden sonda oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 351 bin 334’e yükseldi
Fransa'da son 24 saatte 43 bin 284 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı
Araştırma: Moderna'nın Kovid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor

Benzer haberler

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Mersin'in deniz manzaralı Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

Rusya'ya turunçgil ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 117,6 milyon dolar oldu

Rusya'ya turunçgil ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 117,6 milyon dolar oldu
Narenciye ihracatında yılın ilk çeyreğinde mandalina ve limon öne çıktı

Narenciye ihracatında yılın ilk çeyreğinde mandalina ve limon öne çıktı
Mersin Valisi Ali İhsan Su AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı