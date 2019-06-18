Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
94,218.70
Altın
1,345.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Serinlemek için nehre giren asker kayboldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren asker kayboldu.

İsmail Şen,Enver Hancı   | 18.06.2019
Serinlemek için nehre giren asker kayboldu

Elazığ

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren asker kayboldu.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Mustafa Taş, vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketinde 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdi.

Kardeşlerinden biriyle nehrin karşı tarafına geçmeye çalışan Taş, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Taş'ın bulunması için ekiplerce vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Nehrin karşı tarafına geçen ve orada mahsur kalan Taş'ın kardeşi ise Palu Belediyesi rafting takımı tarafından kurtarıldı.

Taş'ın bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi

Benzer haberler

ABD'den Orta Doğu'ya asker sevkiyatı

ABD'den Orta Doğu'ya asker sevkiyatı

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu

'Niyetimiz Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek'

Helikopterden düşerek şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Helikopterden düşerek şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Niğde'de dağcıyı kurtarma çalışmalarında bir asker şehit oldu

Niğde'de dağcıyı kurtarma çalışmalarında bir asker şehit oldu

Denizde akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı

Denizde akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı