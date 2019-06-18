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Şehit Uzman Çavuş Polat son yolcuğuna uğurlandı

Şırnak'ta görevli bulunduğu 12 Aralık 2015'ten bu yana kendisinden haber alınamayan ve yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen Uzman Çavuş Polat'ın cenazesi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.

Kerem Kocalar,Zekeriye Şimşek   | 18.06.2019
Şehit Uzman Çavuş Polat son yolcuğuna uğurlandı

Gaziantep

Şırnak'ta görevli bulunduğu 12 Aralık 2015'ten bu yana kendisinden haber alınamayan ve yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Nurdağı Devlet Hastanesi morgundan, helallik alınması için ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Daha sonra mahalle meydanında düzenlenen törene, şehidin annesi Fatma, babası Rıdvan, eşi Hürriyet ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Törende, şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü ve Polat'ın fotoğrafını öptü. Bazı şehit yakınları da "İdam isteriz" şeklinde slogan attı. Tören boyunca metanetini koruyan şehidin babası Rıdvan Polat ise 7 yaşındaki oğlu Eren ile teselli buldu.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Polat, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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