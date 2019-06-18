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Türkiye, Muhammed Mursi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili, "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok." dedi.

Sevil Çelik   | 18.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili, "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı nedeniyle Fatih Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazında konuştu. 

Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir. Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz." 

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