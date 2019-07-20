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Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Abdullah Doğan   | 20.07.2019
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Konya

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ünal'ın (25) naaşı, Çeltik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kaşören Mahallesindeki baba evine götürüldü.

Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Kaşören Camisi önüne getirildi.

Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken baba İsmail Ünal ve anne Fatma Ünal'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Ünal'ın fotoğrafını öpen şehidin yakınları, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye seslendi.

Ünal'ın naaşı, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile çok sayıda kişi katıldı.

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