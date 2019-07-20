Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile F-35, S-400 ve Suriye konularını görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili meseleler, F-35 ve S-400 konularının yanı sıra Suriye'ye ilişkin Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.