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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile F-35, S-400 ve Suriye konularını görüştü.

Tuğçenur Yılmaz   | 20.07.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili meseleler, F-35 ve S-400 konularının yanı sıra Suriye'ye ilişkin Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.

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