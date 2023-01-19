Dolar
18.80
Euro
20.32
Altın
1,911.86
ETH/USDT
1,529.90
BTC/USDT
20,809.00
BIST 100
5,392.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Blinken'dan, Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası "koordinasyonu sürdürme" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonun sürdürülmesi mesajı verdi.

Dildar Baykan Atalay   | 19.01.2023
Blinken'dan, Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası "koordinasyonu sürdürme" mesajı

Ankara

Blinken, Çavuşoğlu ile Washington'da Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Stratejik mekanizma kapsamında Çavuşoğlu ile birçok önemli konuyu ele aldıklarını belirten Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz savaşına NATO'nun yanıtı, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, paylaşımında toplantı sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin yakaladığı kaçak ürünler sergilendi
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
Bakan Soylu, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
Emine Erdoğan "Turandot" operasını izledi
Bursa'da mercek bulutu görüldü

Benzer haberler

Blinken'dan, Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası "koordinasyonu sürdürme" mesajı

Blinken'dan, Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası "koordinasyonu sürdürme" mesajı

Çavuşoğlu: Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz

ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak
Bakan Çavuşoğlu: Afrika kıtasına çok daha fazla tahıl ve gübre gönderilmesi gerektiğine inanıyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Afrika kıtasına çok daha fazla tahıl ve gübre gönderilmesi gerektiğine inanıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet