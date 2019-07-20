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Türkiye

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te, PKK terör örgütü tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesi, memleketi Samsun'un Asarcık ilçesinde toprağa verildi.

İlyas Gün   | 20.07.2019
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Samsun

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Kıranköy Mezarlığı morgundan alınarak Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki baba evine götüren şehit Zafer Akkuş'un naaşı, helallik alındıktan sonra Armutlu Merkez Camisi'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada şehit Akkuş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu'nun da omuzladığı şehit Akkuş'un naaşı, cenaze aracına taşındı.

Şehit Zafer Akkuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye emekli başçavuş olan babası Rüştü Akkuş, askeri kamuflajıyla katıldı.

Baba Rüştü ile anne Saniye, eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş'un törende çok üzgün oldukları görüldü.

Büşra Akkuş'un babasının tabutu götürülürken, "Baba gitme" diyerek gözyaşı dökmesi, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar katıldı.

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