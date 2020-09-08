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Şehit polis memuruna emniyetten vefa

Samsun'da dur ihtarına uymayan sürücüyü takip ederken geçirdiği kazada şehit olan polis memuru Adem Keskin, "ayın polisi" seçildi.

Recep Bilek   | 08.09.2020
Şehit polis memuruna emniyetten vefa Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Samsun'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücüyü takip eden ve geçirdiği kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki polis memuru Adem Keskin, İl Emniyet Müdürlüğünce "ayın polisi" olarak belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve oluşturulan komisyon, Keskin'i 2020 Ağustos ayının polisi olarak seçti.

Şehit polis memurunun fotoğrafı, Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

Urhal, AA muhabirine, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması ile suç ve suçla mücadele konusunda görev yaptıklarına işaret etti.

Önleyici hizmetlere ağırlık verdiklerini bu nedenle sık sık saha denetimleri yaptıklarını vurgulayan Urhal, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Bürolar Amirliğinde görev yapan Yunus Polisi Adem Keskin'in, bulunduğu uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın tehlikeli hareketiyle birlikte kendi canını ortaya koyduğunu, bunun derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Şehidin geride bıraktığı ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyleyen Urhal, "Kardeşimizin hatırasının her bir noktada yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Her ay komisyon oluşturup başarılı olan personeli "ayın polisi" seçerek panoda ilan ettiklerini hatırlatan Urhal, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında böyle hadisenin olmuş olması ve canını ortaya koyan bu kardeşimizin her türlü şeyin üzerinde ona layık olduğu kanaati bizde oluştu. Bunu ayın polisi panosunda ifade etmeyi uygun gördük. Bu bizim için naçizane bir hatırlatma. Esasen o ve onlar hiçbir zaman unutulmayacaklar. Nihayetinde o görevini yaptı ve şehadet mertebesine ulaştı. Onun hatırasını burada bir şekilde canlandırmış olduk."

Urhal, devleti, milleti, bayrağı, kutsalları uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve sıhhat diledi.

Samsun'da 8 Ağustos'ta uygulama sırasında bir sürücünün dur ihtarına uymaması nedeniyle kaçan şüpheliyi takip eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin, motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yapmış, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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