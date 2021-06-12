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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın Konya'daki baba ocağında hüzün var.

Abdullah Doğan,Orhan Onur Gemici   | 12.06.2021
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Şehit Akın'ın (23), merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, yetkililer tarafından verildi.

Haberi alan şehidin babası Battal ve annesi Ayşe Akın, büyük üzüntü yaşadı.

Şehit askerin babaevine ve önündeki caddeye Türk bayrağı asıldı.

Akın ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü olan şehidin, bekar olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için başsağlığı diledi.

Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 11 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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