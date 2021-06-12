Euro
10.17
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ömer Olcay   | 12.06.2021
Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Söz konusu karara göre, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız
İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'tüm sınırlandırmaların kaldırılması' kararı ertelenebilir

Benzer haberler

Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye, Filistin'i ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına dahil etti

Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansıdı

Marmara Denizi'nden 3 günde toplam 733 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'nden 3 günde toplam 733 metreküp müsilaj temizlendi
Uzmanlar, müsilajın insan sağlığına etkisini değerlendirdi

Uzmanlar, müsilajın insan sağlığına etkisini değerlendirdi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi