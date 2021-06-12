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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 23.59 itibarıyla son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 12.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı
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