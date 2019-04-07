Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
98,783.36
Altın
1,290.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Yayladağı'nda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, memleketi Siirt'te toprağa verildi.

Fecri Barlık   | 07.04.2019
Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Siirt

Hatay Yayladağı'nda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, memleketi Siirt'te defnedildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Siirt Havalimanı'na getirilen 21 yaşındaki şehit Kaya'nın naaşı, buradaki törenin ardından Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Helallik alınması sonrası Şeyh Musa Camisi'ne getirilen şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından asker ve vatandaşlar tarafından omuzlandı.

Şehit Kaya'nın cenazesi, tekbirler eşliğinde Şeyh Musa Mezarlığı'nda defnedildi.

Vali Ali Fuat Atik, şehidin babası Selahattin Kaya'ya definin ardından Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını teslim etti. Vali Atik, bayrağı öpen ve gözyaşlarına hakim olamayan Kaya'yı sarılarak teskin etti.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Murat Güzelcan, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Er Mehmet Kaya, dün Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet tuttuğu esnada teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

İsrail'in şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

Şehit Uygun son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uygun son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin hatırasını 'özel oda'da yaşatıyorlar

Şehidin hatırasını 'özel oda'da yaşatıyorlar
Şırnak'ta yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Şırnak'ta yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu