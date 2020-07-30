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Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde arife günü yoğunluğu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde, Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Abdullah Özkul   | 30.07.2020
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde arife günü yoğunluğu Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Nevzat Sevindik, AA muhabirine, Ömer Halisdemir ve tüm şehitlere dua etmek için Mersin'in Erdemli ilçesinden geldiğini söyledi.

Hiçbir zaman şehitlerin bitmeyeceğini belirten Sevindik, "Buraya gelince anlatamayacağım şekilde hüzünleniyorum ama diğer taraftan da gurur duyuyorum. Bir eğitimci olarak yeni nesli de bu şekilde yetiştirmeye çalışıyorum." dedi.

Ali Ulu da İngiltere'den özellikle şehidin mezarını ziyaret etmeye geldiğini anlatarak, "Ömer Halisdemir ile gurur duyuyorum. Her şeyimizi ona borçluyuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Kenan Alptekin ise "Allah'ın izniyle hepimiz bu vatan için canımızı veririz. Çok heyecanlıyız, ağlayarak geldik, çok mutluyuz. Böyle bir vatanın evladı olduğumuz için gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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