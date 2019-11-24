Şehit öğretmen Aybüke Yalçın katledildiği yerde anıldı
Batman'daki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.
Batman/Çorum
Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nce düzenlenen programda, Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici'nin de arasında yer aldığı grup, Yalçın'ın 3 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı.
Vali Hulusi Şahin yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın, bölge insanını her alanda geri bırakmak istediğini, çocukların eğitimi için bölgeye gelen öğretmenleri korkutmak amacıyla terör saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek, "Hain saldırıyla bölge insanına kan kusturdu. Şenay Aybüke Yalçın, Sıtkı Abdioğlu, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten ve diğer şehit öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyoruz." dedi.
Şehitler için yapılan duanın ardından sona eren programa, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şehmus Özcan, Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir de katıldı.
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan kabri başında anıldı
Yalçın'ın Osmancık Şehitliği'ndeki kabri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, şehit öğretmenin ailesi ve vatandaşlarla Yalçın'ın mezarını ziyaret etti. Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakan Kaya ve beraberindekiler, dua etti.
Kaya, burada yaptığı konuşmada, tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Şehidimize ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum." dedi.
Aybüke öğretmen için Osmancık Ülkü Ocakları tarafından da anma töreni düzenlendi.
Program kapsamında Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ülkü Ocakları Başkanı Osman Nazif Kolukısa, Türkiye Kamu-Sen ilçe başkanları, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar, Yalçın'ın kabrine karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.
Kolukısa, yaptığı konuşmada, şehit Yalçın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.