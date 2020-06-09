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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Ferdi Türkten   | 09.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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