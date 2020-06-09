Euro
7.66
Dolar
6.80
BIST 100
108,780.70
Altın
1,708.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu etkinlik
logo
Türkiye

Bakan Koca doğru maske kullanımı için fotoğrafını paylaştığı kişiyi telefonla aradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğru maske kullanımı için sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak uyardığı kişiyle telefonda görüştü.

Mustafa Ünal Uysal   | 09.06.2020
Bakan Koca doğru maske kullanımı için fotoğrafını paylaştığı kişiyi telefonla aradı

Mersin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğru maske kullanımı için sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak uyardığı kişiyle telefonda görüştü.

Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğrafın çekildiği gün annesiyle hastaneye gittiğini belirtti.

Anlık bir refleksle maskeyi gözüne çektiğini anlatan Tatlı, fotoğrafın sosyal medyada yer almasından sonra Bakan Koca'nın kendisini aradığını kaydetti. 

Bakan Koca ile telefonda görüştüğü için mutlu olduğunu dile getiren Tatlı, şöyle devam etti:

"Bakanımız yaptığım yanlışın topluma bir mesaj verdiğini ve fotoğrafın ilgi gördüğünü söyledi. Annemin tedavisi konusunda da destek olacağını ve yakında ilgileneceğini anlattı. Anneme ve bana moral oldu. Annem sosyal medyada yer alan kötü yorumlardan dolayı rahatsız oluyordu. Bakanımızın yoğun çalışmalarından zaman ayırıp aradığı için mutlu oldum. Hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 4 Haziran'da gözüne maske takıp yolculuk yapan Tatlı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesiz iken uyarıları dinleyelim." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'da bir günde Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü
Endonezya’da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bine yaklaştı
DSÖ: Asemptomatik hastalardan Kovid-19'un bulaşması nadir
Rusya Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor

Benzer haberler

Bakan Koca doğru maske kullanımı için fotoğrafını paylaştığı kişiyi telefonla aradı

Bakan Koca doğru maske kullanımı için fotoğrafını paylaştığı kişiyi telefonla aradı

Mersin'deki salgın hastaneleri Kovid-19'a 'duvar' oldu

Kadın tarım işçilerin zorlu çilek toplama mesaisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal: Sıcak hava narenciye ve zeytine zarar verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal: Sıcak hava narenciye ve zeytine zarar verdi
Doğu Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatına büyük katkı

Doğu Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatına büyük katkı
'UNESCO tescilli' turizm merkezi Kızkalesi'nde bu yıl zam yok

'UNESCO tescilli' turizm merkezi Kızkalesi'nde bu yıl zam yok