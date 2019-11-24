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Başakşehir'de çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Başakşehir'de bir evde çıkan yangında, Suriye uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Halis Akyıldız   | 24.11.2019
Başakşehir'de çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti Fotoğraf: Halis Akyıldız / AA

İstanbul

Güvercintepe Mahallesi Akbulut Sokağı'ndaki 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Evisla H. (1) ile Rusia H. (17) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

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