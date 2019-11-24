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Türkiye

'En fazla fidan dikme rekoru' belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

"Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında ikinci rekorun da "Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğraf albümü" ile kırılması hedefleniyor.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 24.11.2019
'En fazla fidan dikme rekoru' belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Ankara

"Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Çorum'da 303 bin 150 fidanla kırılan "1 saatte en fazla fidan dikme rekoru"nun tescil belgesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çorum'da 11 Kasım'da 303 bin 150 fidan dikilerek kırılan "1 saatte en fazla fidan dikme" rekoru Guinness yetkililerince tescillendi. Aynı gün 81 ilde 2023 noktada, yaklaşık 1 milyon kişi, 11 milyon fidanı 3 saatte toprakla buluşturdu. Rekorun tescil belgesi de Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince geçen günlerde Bakan Pakdemirli'ye takdim edildi. Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğinin ilk dünya rekoru niteliğindeki tescil belgesini, etkinliğin başından sonuna destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Albümle ikinci rekor hedefi

Seferberlikle Türkiye için hedeflenen diğer rekorun da "Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü" olması planlanıyor.

Bu rekor için, 11 Kasım'da fidan dikenlerin, söz konusu 3 saat içinde ve sonrasında fidan dikerken çekilen fotoğraflarını www.gelecegenefesalbum.com sitesine girerek yüklemesi gerekiyor. Fotoğrafların Guinness tarafından onaylanabilmesi için gerekli teknik koşullar internet sitesinden katılımcılarla paylaşılıyor.

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