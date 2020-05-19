Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye’nin kültür hazineleri sahnelerinde 19-26 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Evde Bayram Konserleri kapsamında Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz “Marifetnağme” Türk Müziği Konseri düzenleniyor
logo
Türkiye

Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Gülsem Adam,Yalçın Çelen   | 19.05.2020
Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Isparta Süleyman Demirel Havalimana getirilen Türk bayrağına sarılı şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Daha sonra buradan alınan şehidin naaşı, törenin düzenleneceği Isparta Valiliği önüne getirildi. 

Törende şehidin annesi Hayriye, babası Mehmet Emin, eşi Secaat, kardeşi Feyza ve 1,5 yaşındaki minik oğlu Mete Çiftçi de hazır bulundu.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılan cenaze töreninde, sosyal mesafe kuralına uyulmasıyla ilgili uyarılar yapıldı.

İl Müftüsü Bayram Şahin'in cenaze namazını kıldırdığı törende, şehit Çiftçi'nin naaşı, helallik alınmasından sonra Isparta Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 778'e çıktı
Dünya Bankası 100 ülkeye Kovid-19 desteği sağladı
New York'ta Kovid-19 en fazla siyahileri ve Hispanikleri etkiledi
İtalya Başbakanı Conte: Bu kadar büyük bir küresel krize hazırlıklı değildik
İngiltere'de bakımevi işletmecileri Kovid-19 ölümlerinden dolayı hükümeti suçladı

Benzer haberler

Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Hakkari'de şehit olan Piyade Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta şehit olan Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için tören

Kars'ta şehit olan Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için tören
Yurtta 19 Mayıs coşkusu

Yurtta 19 Mayıs coşkusu
Hakkari'de yaralanan asker ile Kars'ta 1 asker şehit oldu

Hakkari'de yaralanan asker ile Kars'ta 1 asker şehit oldu