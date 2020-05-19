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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin katılımıyla 21 Mayıs'ta hizmete açılıyor.

Tanju Özkaya   | 19.05.2020
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

Ankara

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla 21 Mayıs'ta hizmete açılıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, açılışa video konferans yoluyla katılacak.

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi.

Ayrıca 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.

Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaları bulunan hastane, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı, 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve ayrıca burada 500 özellikli ameliyat da yapılabilecek.

Çocuk ve erişkinler için 107 branşta hizmet verecek hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanımla ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanı sunulacak.

Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft İntraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk kez burada kullanılacak.

"Enerji ve çevre dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede 654 kişilik iki konferans salonu da bulunuyor.

İlk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine yalnızca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları nakledilmişti.

Şehir Hastanesinin tabelaları asıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tabelaları asıldı. 

İstanbul Sağlık Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tabelaları asıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle perşembe günü açılacak olan şehir hastanesi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için gün sayıyor." ifadeleri kullanıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" ismi verileceğini duyurmuştu.

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