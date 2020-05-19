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Bakan Kasapoğlu'ndan saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 19.05.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' çağrısı

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Saat 19.19'da Türkiye'nin randevusu var. Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklâl Marşımızı okumak için Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım." ifadelerini kullandı.

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