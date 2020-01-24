Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anıldı
Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19'uncu yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Diyarbakır
Şehidin Hendek ilçesindeki kabri başında düzenlenen törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan, kız kardeşi Gülsüm Özgen ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından da Okkan'ın öz geçmişi okundu.
Ali Gaffar Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Bu sırada şehidin kız kardeşi Gülsüm Özgen'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Duanın ardından ailesi ve protokol üyeleri Okkan'ın mezarına karanfil bıraktı.
Diyarbakır'da anma programı
Gaffar Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için Diyarbakır'da şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda da anma programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programda, ellerinde Türk bayrağı ve Okkan'ın fotoğrafları bulunan gaziler, polis memurları, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil, Diyarbakırspor taraftarları da takıma ait atkı bıraktı.
Kent sakinlerinden Azize Şimşek şehit Okkan'ın Diyarbakır'ı, kendilerinin de onu çok sevdiğini, bu nedenle anma programına katıldığını dile getirdi.
Oğullarından birine "Gaffar", diğerine de "Gaffar Okkan" ismini koyduğunu belirten Şimşek, "Her gün buraya gelip bir Yasin okutup gidiyorum. Kim unutursa da ben unutmuyorum." ifadelerini kullandı.
Programa, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.