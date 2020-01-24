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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 144'üncü gününde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 144'üncü gününe girdi.

Ahmet Kaplan,Aziz Aslan   | 24.01.2020
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 144'üncü gününde

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını, bu süre boyunca çok uğraştıklarını fakat evlatlarına kavuşamadıklarını söyledi.

"Çocuğumu PKK ve HDP'den istiyorum. Oğlumu bana versinler. Bizden daha ne istiyorlar, canımızı da mı istiyorlar? Zaten ciğerimi söküp aldılar." diyen Altıntaş, anne ve babalarla 144 gündür eylem yaptıklarını belirtti.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 144'üncü gününde

Altıntaş, şöyle konuştu:

"Kış, kar geldi, soğukta çadırdayız. Evimizi, yuvamızı bıraktık, hepimiz evladımızın peşindeyiz. Herkes evladını istiyor. Bıraksınlar bu çocukları, ne istiyorlar. Eylemi bırakmayacağız, sonuna kadar buradayız. Gelsinler beni öldürsünler, beni bu acıdan kurtarsınlar. Ya evladımı versinler ya da beni öldürsünler. Ömrümüzün sonuna kadar buradayız, kalkmıyoruz."

Baba Salih Gökçe de HDP'den oğlunu istediğini kaydetti.

"HDP gelsin bize çocuklarımızı teslim etsin biz gidelim. HDP'ye de burada beklemeye de meraklı değiliz ama ben oğlumu almadan gitmeyeceğim. Kış da kar da yağmur da yağsa ben gitmeyeceğim." ifadelerini kullanan Gökçe, eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Gökçe, "Oğlum sözlenmişti, oğlumu elimden aldılar. Gelinim İstanbul'da kaldı. O da evlenmiyor. Benden ne istediler? Evimin kapısını kilitleyerek geldim. Ben buraya baş koydum." dedi.

Oğluna kavuşması durumunda diğer aileler gibi kendisinin de mutluluktan uçacağını dile getiren Gökçe, "Oğlumun düğününü yaparım. Buradaki ailelerin hepsini düğüne davet ederim. Allah'tan tek dileğim herkesin çocuğuna kavuşması." ifadesini kullandı.

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