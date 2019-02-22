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Şehir Hatları AŞ'den sefer iptalleri

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi.

İlyas Kaçar  | 22.02.2019
Şehir Hatları AŞ'den sefer iptalleri

İstanbul

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi. 

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yapılmayacağı belirtildi.

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