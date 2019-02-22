Şehir Hatları AŞ'den sefer iptalleri
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yapılmayacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.