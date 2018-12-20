SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "DSÖ'yü kıymetli bir partner olarak görüyoruz.. Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliğimizi hem daha resmi hem de işlevsel hale getireceğiz." dedi.

ANKARA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliklerini hem daha resmi hem de işlevsel hale getireceklerini bildirdi.

Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Direktör Yardımcısı Dr. Nedret Emiroğlu, DSÖ Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Dr. Pavel Ursu ve DSÖ Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Koordinatörü Prof. Dr. Toker Ergüder'den oluşan heyet, Rektör Erdöl'ü Gülhane Külliyesi'nde bulunan makamında ziyaret etti.

Erdöl, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin DSÖ ile başarılı işlere imza attığına dikkati çekerek, "DSÖ'yü kıymetli bir partner olarak görüyoruz. Özellikle mülteciler, mazlumlar başta olmak üzere sağlık hizmeti ihtiyacı içindeki insanlara erişimi hususunda her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. DSÖ ile iş birliğimizi hem daha resmi hem de işlevsel hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dr. Nedret Emiroğlu ise Cevdet Erdöl'ün tütün ve diğer bağımlılıklarla mücadele konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yaptığını, SBÜ Rektörlüğü görevinde de bu alandaki mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Emiroğlu, "Ziyaretimiz vesilesiyle bu çalışmaları yerinde gördük ve heyecanlandık. Özellikle Üniversitenin Afrika'da yürüttüğü çalışmalar her türlü takdire şayan. Sayın Erdöl ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Muhabir: Aybüke İnal