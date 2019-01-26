Savunma sanayine 'ASFAT' damgası

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki 27 askeri fabrika ve 3 askeri tersanenin imkan ve kabiliyetlerini kullanmak, savunma sanayine, milli ekonomiye ve ülke ihracatına katkıda bulunmak amacıyla kurulan özel sektör dinamikleri ile yönetilen devlet şirketi ASFAT AŞ, profesyonel kadrosu ile Türk savunma sanayisinin gelişimine ve ihracatına katkı sağlıyor.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2018'de kurulan ASFAT AŞ, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ortak üretim ve tasarım çözümleri sunuyor.

Kuruluş amaçları arasında, askeri fabrikalar ve tersanelerin modernizasyonu ile kapasite artışı olan ASFAT, özel şirket dinamikleri ile yönetilen bir devlet şirketi özelliğini taşıyor. Şirket, genişleyen profesyonel kadrosuyla Türk savunma sanayisinin gelişimine ve ihracatına katkı sağlıyor.

Sermayesinin tamamı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan ve yönetim hakları MSB'ye ait olan, devletten devlete anlaşmalar yapabilen şirket, dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayi ihtiyaçlarını da daha etkin ve verimli bir şekilde karşılayarak iş birliklerini genişletmeyi hedefliyor.

Temmuz 2018'de, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma sanayi ihracatlarından birini gerçekleştirmek üzere, Pakistan ile 4 adet MİLGEM korvetinin tedarikini konu alan sözleşmeyi imzalayan ASFAT AŞ, diğer savunma sanayi projelerine ilişkin imzalanan sözleşmeler ile savunma sektörünün hacmini büyütmeyi amaçlıyor.

Bakan Akar'dan ziyaret

Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hafta içi savunma sanayide hizmet veren ASFAT AŞ'yi ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı. Çalışmalar hakkında yetkililerden brifing alan Bakan Akar, Türkiye'nin savunma sektöründeki başarılarını artırmak, ihracata odaklanmak ve sektörde uluslararası rekabete uyum sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

Akar, bu çalışmaların en önemli çıktılarından birisinin de ASFAT AŞ olduğunu ifade ederek şirketin devletten devlete doğrudan satış yapabilecek statüsünün ve yabancı ülkelerin savunma sanayi alanında yapacakları doğrudan alımlarda tek adres olmasının, ASFAT AŞ'yi güçlü kıldığını kaydetti.



Muhabir: Burcu Çalık