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Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar açıklandı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Murat Kaya   | 11.07.2019
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar açıklandı

İstanbul

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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