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Savaş mağduru çocuklar bir araya geldi

Suriye Evi Derneği, Şam Yetimler Derneği ve Arap Derneği işbirliğiyle savaş mağduru yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Merve Yıldırım   | 01.03.2020
Savaş mağduru çocuklar bir araya geldi Fotoğraf: Merve Yıldırım/AA

İstanbul

Savaş mağduru 170 Suriyeli yetim çocuk ve annelerinin katılımıyla Siirt Vakfı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar tiyatro sahneledi ve şarkılar söyledi. 

Suriye Evi Derneği Başkanı Moutaz Shaklab, ülkesine barışın geleceğini ve dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden Suriyelilerin ülkelerine geri dönüp bayram edeceğini kaydetti.

Shaklab, İstanbul'da düzenleyecekleri çocuk şenliğine savaş mağduru yetim çocukları davet ettiklerini belirterek, "Türkiye, Suriye halkına ensar olmuştur. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Şehit düşen kardeşlerimiz için üzgünüz, Suriye halkı Türkiye'nin yaptığı bu iyilikleri unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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