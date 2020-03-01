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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Baysal'ın babaevine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Sefa Mutlu   | 01.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Baysal'ın babaevine taziye ziyareti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

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