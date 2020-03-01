Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Baysal'ın babaevine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.